Brincar é fundamental para o desenvolvimento social e cognitivo da criança

A brincadeira é uma actividade benéfica para o desenvolvimento dos mais novos e para que decorra não são necessários muitos brinquedos. Não pode estar circunscrita à escola e deve contar com a participação dos pais, defende a terapeuta comportamental, Ana Gaspar, a propósito do Dia do Brincar, que se assinala esta terça-feira.

Quando se fala de infância é inevitável falar-se de brincadeiras despreocupadas, as inventadas, as do faz de conta e as que são partilhadas com os pais e os amigos da escola. Todas cabem numa mesma infância e todas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos mais novos. “É através da brincadeira que a criança se conecta com o mundo, que inicia o seu desenvolvimento pessoal, o seu espírito crítico, seu bem-estar emocional e aprende a ser assertiva, a comunicar, socializar e partilhar.

A brincadeira é uma fonte de estímulos para a criança e é através dela que se sente mais segura e autónoma”, confirma, a propósito do Dia Internacional do Brincar, que se assinala a 28 de Maio, a terapeuta cognitiva comportamental e educadora de infância, Ana Gaspar.

