Escola Andreia Sofia consegue primeiro lugar na categoria de quinteto no 27º Troféu Nacional de Acordeão, que se realizou em Alcobaça, no fim-de-semana de 25 e 26 de Maio.

Alunos da região com excelentes resultados no Troféu Nacional de Acordeão

Um total de 13 alunos da professora Andreia Sofia conquistou prémios no 27º Troféu Nacional de Acordeão, que se realizou em Alcobaça, no fim-de-semana de 25 e 26 de Maio. Na categoria de quinteto a Escola Andreia Sofia estabeleceu-se na primeira posição e na categoria de trio o Betinhas de Santarém foi segundo colocado. No escalão infantil, categoria D, Maria Clara conseguiu o segundo lugar, enquanto Camila Félix e Santiago Meireles ficaram-se pelo terceiro. Nos resultados finais da categoria Ensemble Duo, o duo M&M conquistou o primeiro lugar, Afonso Marques e Leonor Machado o segundo, e Leonor Vieira e Santiago Meireles o terceiro. Em Ensemble Duo B, o Duo Original ficou no segundo lugar. Nos resultados finais da categoria Prémio Vitorino Matono, a jovem Maria Inês Carrapato ficou na segunda posição, Afonso Félix na terceira, assim como Camila Félix.