Festival Kids em Alpiarça volta com mais actividades divertidas e educativas

O segundo Festival Kids em Alpiarça vai assinalar em grande o Dia Mundial da Criança com muitas actividades divertidas e educativas. A iniciativa decorre dia 1 de Junho na Reserva Natural do Cavalo Sorraia, a partir das 10h00. Entre as várias actividades programadas estão: insufláveis com e sem água, campo de futebol insuflável, jogos e workshops que estimulam a criatividade e a aprendizagem, demonstrações e interacção com animais, dança, DJ e festa da espuma.

O festival também dá grande importância à educação e à inclusão, contando este ano com a presença do Lab Móvel do PiiCiE LT - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo da CIMLT, promovido pela CIMLT. Além disso, a personagem "ZÉ BARIL" - Mestre em Proteção Civil - SEGURANÇA VIVA, ESCOLA ACTIVA, um projeto da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais - ANBP, estará presente. Em colaboração com a Secção Desportiva da Associação do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça, este projeto trará jogos e brincadeiras educativos sobre segurança.

Em termos desportivos o festival volta a ter o Kids Trail, organizado pela Secção de Trail/Running do Clube Desportivo "Os Águias", uma excelente oportunidade para os jovens desportistas mostrarem o que valem no atletismo. As inscrições podem ser feitas em: https://linktr.ee/cdaguiastrail