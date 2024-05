Maior encontro nacional de modelismo ferroviário realiza-se no Entroncamento

Terceira edição da iniciativa MINIMO decorre nos dias 1 e 2 de Junho, no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, e conta com participação de modelistas portugueses, espanhóis e franceses.

Mínimo, o maior encontro nacional de modelismo ferroviário, decorre no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, nos dias 1 e 2 de Junho. O evento vai na terceira edição e conta com participação de modelistas portugueses, espanhóis e franceses.

Em exposição vão estar modelos ferroviários, como locomotivas e carruagens, maquetas de paisagens e cenários que recreiem estações, linhas férreas e ambientes característicos da ferrovia, havendo ainda oportunidade para aprender sobre técnicas de modelismo ferroviário e interagir com os expositores. A iniciativa tem zonas dedicadas a actividades para crianças com actividades educativas, jogos de tabuleiro e simuladores de condução ferroviária.

Durante os dias 1 e 2 de Junho, as exposições abrem a partir das 10h30, estando disponíveis até às 19h30 no primeiro dia e até às 17h30 no segundo. O evento é organizado pelo Museu Nacional Ferroviário e pela Fermodel (Grupo de Amigos Entusiastas do Modelismo Ferroviário) e é gratuito para todos os visitantes.