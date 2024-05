Festival do Arrepiado regressa em Julho a Almoster

O Festival do Arrepiado, em Almoster, vai ter a sua segunda edição de 11 a 14 de Julho, depois do sucesso da estreia, no ano passado.

O Festival do Arrepiado, em Almoster, vai ter a sua segunda edição de 11 a 14 de Julho, depois do sucesso da estreia, no ano passado. O evento, organizado pela Junta de Freguesia de Almoster e pelas associações da freguesia, visa promover a freguesia a nível turístico, gastronómico e cultural, através da valorização e promoção do doce conventual arrepiado, legado do passado monástico da localidade. A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio à organização no valor de 5 mil euros. O lucro da iniciativa vai ser dividido pelas associações da freguesia.

Na edição deste ano não vai faltar a confecção de arrepiados com produtores locais, degustação dos doces e apresentação da Lenda dos Arrepiados, exposição de artesanato e produtos da freguesia, animação musical e serviços de esplanada e restauração. Do programa de actividades previstas contam-se visitas guiadas ao Convento de Almoster, com dramatizações para dar a conhecer a história da freguesia, procissão com os santos padroeiros de todos os lugares da freguesia, plantação de amendoeiras e showcookings de corte/laminagem de amêndoas.