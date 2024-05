Festival Kids em Alpiarça assinala o Dia Mundial da Criança

Após o grande sucesso da primeira edição, o "Festival Kids Alpiarça" está de volta em 2024 para mais um dia inesquecível para crianças e famílias. Realizado na Reserva Natural do Cavalo Sorraia, em Alpiarça, o festival deste ano promete ser ainda mais espectacular, comemorando-se o Dia Mundial da Criança com muitas actividades divertidas e educativas. Os espaços verdes e o cenário natural da Reserva Natural do Cavalo Sorraia proporcionam o ambiente perfeito para um dia repleto de diversão. Localizado num espaço natural de beleza única, o festival oferece uma série de atrações que vão encantar participantes de todas as idades. Entre as muitas atividades programadas estão insufláveis com e sem água, jogos e workshops, demonstrações e interacção com animais, entre outros.

O festival também dá grande importância à educação e à inclusão. Este ano, contamos com a presença do Lab Móvel do PiiCiE LT - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo da CIMLT, promovido pela CIMLT. Além disso, a personagem "ZÉ BARIL" - Mestre em Proteção Civil - SEGURANÇA VIVA, ESCOLA ACTIVA, um projecto da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), também estará presente.

Integrado no evento, o II Kids Trail, organizado pela Secção de Trail/Running do Clube Desportivo "Os Águias", é uma excelente oportunidade para os jovens desportistas mostrarem o que valem no atletismo.