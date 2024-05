Jangadas improvisadas desceram o Nabão em clima de boa-disposição

A 2ª Descida de Jangadas no Rio Nabão em Tomar decorreu no domingo, dia 26, Maio, e contou com muita adesão. O MIRANTE acompanhou a iniciativa, numa reportagem que pode ler na próxima edição, e esteve à conversa com Francisco Simões, presidente da ThomarSellium, responsável pelo evento. Falámos também com alguns participantes da iniciativa. A descida começou na Praia Fluvial do Caldeirão, na Pedreira, e terminou no Açude Real junto ao Parque do Mouchão, em Tomar. Depois da actividade realizou-se um convívio de almoço, no Parque de Campismo, e muito convívio.