Quinta da Lagoalva em Alpiarça recebe concerto de Marcelo dos Reis

Parceria entre o município de Alpiarça e a Quinta da Lagoalva decorre no âmbito da programação da Cidade do Vinho 2024.

A Câmara Municipal de Alpiarça e a Quinta da Lagoalva vão realizar na sexta-feira o evento "Jazz na Quinta", com um concerto de Marcelo dos Reis, conceituado músico nacional de jazz e música improvisada, divulgou o município. O concerto “promete uma experiência sensorial inesquecível” e vai ser “harmonizado com os aromas e paladares dos vinhos produzidos na Quinta da Lagoalva”, salientou a autarquia, em comunicado.

Marcelo dos Reis vai apresentar o seu novo projecto, intitulado “Flora”, que apresenta composições originais desde o rock mais psicadélico até ao progressivo, acompanhado de “uma grande componente da improvisação típica do jazz mais livre". “Jazz na Quinta” decorre no âmbito da programação da Cidade do Vinho 2024, projecto conjunto entre os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).