Rede de Bibliotecas de Santarém envolve município e escolas

A Biblioteca Municipal de Santarém e os quatro agrupamentos de escolas do concelho de Santarém vão estabelecer um protocolo para criar a Rede de Bibliotecas de Santarém. Os termos do acordo foram aprovados por unanimidade na última reunião do executivo camarário. São parceiros no projecto os agrupamentos Alexandre Herculano, D. Afonso Henriques, Dr. Ginestal Machado e Sá da Bandeira.



A Câmara de Santarém explica que no âmbito do trabalho de colaboração com os agrupamentos de escolas foi possível alocar as bibliotecas escolares ao contrato do município “software de gestão integrada de biblioteca MindPrisma” e efectuar a migração de todos os catálogos bibliográficos das bibliotecas escolares para o catálogo colectivo da Biblioteca Municipal de Santarém. O protocolo vai reger e regular as normas gerais de organização e funcionamento da Rede de Bibliotecas. Vai possibilitar a compatibilização e a troca de informação bibliográfica, o fomento de uma política coordenada de aquisições e a dinamização do empréstimo entre bibliotecas, através de uma plataforma tecnológica que vai ser desenvolvida.