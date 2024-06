Arlindo Pirralho molda com amor figuras em Cortiça

No Couço, Arlindo Pirralho molda figuras e objectos em cortiça. O amor com que o faz é o segredo para o sucesso das suas criações que percorrem feiras de artesanato por todo o país. O MIRANTE esteve à conversa com o artesão, a propósito do dia Nacional do Sobreiro e da Cortiça, que se assinala hoje, 1 de Junho.

Na pacata vila do Couço reside um verdadeiro mestre na arte de trabalhar a cortiça. Quem entra na garagem de Arlindo Pirralho dá de caras com as prateleiras cheias de criações suas, feitas com este material nobre e tão português.

O artesão certificado nasceu há 75 anos em Santa Justa e foi criado no Couço. Pela mão do pai ia a feiras onde ficava horas a ver os artesãos trabalhar até o pai dizer que já eram horas de regressar a casa. “Tenho um banco em cortiça com 75 anos que o meu pai me fez para me sentar em pequeno. Ainda me lembro de me sentar ali depois do banho e pensar que era macio”, conta com um brilho nos olhos de saudade.

Aos 16 anos rumou a Lisboa para aprender o oficio de pedreiro. Trabalhou na construção civil, sempre com o artesanato no pensamento, mas não tinha tempo. Há cerca de dez anos, quando se reformou, deu asas ao seu sonho e começou no artesanato.

Arlindo Pirralho adora aves e isso reflecte-se nas suas obras em cortiça. Na prateleira vêem-se duas perdizes, pintassilgos, poupa, e claro, cegonhas que são características do Couço. Também se observam outros animais como as corujas, imagem de Coruche, caixas, fruteiras e presépios.

*Entrevista para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE