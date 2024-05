Associação da Fajarda organiza festa solidária no Dia da Criança

A associação SGR (Servir-Gostar-Resolver) Solidário da Fajarda, no concelho de Coruche, está a organizar um evento solidário para assinalar o Dia da Criança, 1 de Junho. Nesta data, o Parque de Merendas da Fajarda vai ter jogos tradicionais, insufláveis, gincanas e música. Os voluntários vão fazer pinturas faciais e no bar os pais podem beber café enquanto as crianças brincam.

A festa é gratuita mas em troca a associação pede para serem entregues bens alimentares para ajudar as mais de 30 famílias carenciadas que apoia. Leite e cereais são os produtos alimentares mais necessários, mas massa, arroz, salsichas e papas são também bem recebidos. Quem quiser pode doar roupa e outros artigos que a associação facilita a recolha no próprio dia. Guida Medanha, presidente da SGR Solidário da Fajarda, apela ao contributo de todos uma vez que a instituição presta apoio a mães grávidas, idosos, crianças e reencaminha toxicodependentes para as instituições. A festa vai decorrer das 15h00 às 19h00 e é aberta a todos.