ExpoAlcanede com apoio de 60 mil euros do município de Santarém

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio de 60 mil euros à Junta de Freguesia de Alcanede para financiar a organização e realização da ExpoAlcanede 2024. O certame empresarial vai decorrer este ano de 19 a 22 de Setembro e tem como missão promover o tecido económico do norte do concelho de Santarém e fomentar intercâmbios e oportunidades de negócio. Para além da divulgação de actividades económicas, o evento conta com uma mostra gastronómica organizada pelo movimento associativo da freguesia.



O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, considera que “este é um grande evento a nível empresarial, com exposição das entidades empresariais da zona norte do concelho, área territorial de incontornável importância para a economia local, quer do nosso concelho, quer dos concelhos vizinhos, bem como de notável importância nacional, nomeadamente devido ao sector da extracção de recursos minerais da Serra de Aire e Candeeiros”.