Alunos da Jácome Ratton unem-se para ajudar instituições

No âmbito da disciplina de Cidadania, os alunos da turma 11º H, do curso de Artes Visuais da Escola Jácome Ratton, em Tomar, vão efectuar um leilão de obras de desenho e pintura criadas neste ano lectivo, cuja receita vai reverter integralmente para a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. Algumas das obras estiveram integradas em exposições realizadas ao longo do ano, dentro e fora da escola, nomeadamente dedicadas ao tema dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. O leilão decorre em formato online entre os dias 27 de Maio e 4 de Junho, estando todas as informações sobre o mesmo, bem como reproduções das obras, disponíveis no site do Agrupamento de Escolas Templários (www.aet.pt). Já no dia 14 de Maio, vários alunos da escola juntaram-se a alguns utentes do Centro de Integração e Reabilitação (CIRE) de Tomar para uma actividade solidária. A actividade consistiu na leitura expressiva/dramática da história Capuchinho Vermelho no Século XXI, de Luísa Ducla Soares. Através de angariação de bens e fundos por parte dos alunos foi possível entregar à instituição uma placa de indução, uma ventoinha de tecto e uma batedeira eléctrica, para além de um cabaz alimentar.