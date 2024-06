Corrida de carros a energia solar em Rio Maior

A Escola Profissional de Rio Maior promove este domingo, 2 de Junho, na cidade, a nona grande corrida de carros movidos a energia solar. Com entrada livre, a competição decorre no estádio municipal com início às 11h00, sendo que a chegada dos participantes está marcada para as 10h00. Depois das provas cronometradas às 11h00, segue-se às 14h00 a grande corrida VS-Solar Challenge.