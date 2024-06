Fórum Romano em Tomar continua sem ver a luz do dia

Vereador do PSD no executivo municipal lamentou demora na abertura ao público do Fórum Romano em Tomar. As obras estão concluídas, mas o projecto de musealização ainda não avançou. Presidente da câmara diz que processo está em fase final.

O Fórum Romano em Tomar voltou a ser assunto em sessão camarária, depois do vereador Tiago Carrão (PSD) ter questionado a maioria socialista se o projecto de musealização já foi entregue e se os trabalhos arqueológicos de retirada dos maciços já foram realizados. Tiago Carrão relembrou a data de conclusão da obra, em Agosto de 2023, lamentando que o tempo esteja a passar e o processo continue por finalizar. “Está difícil de aparecer e a verdade é que se gastou dinheiro na obra e está agora ali um elefante branco”, disse. O autarca recordou que o presidente de câmara disse, numa reunião de 22 de Janeiro deste ano, que o projecto estava a ser concluído.

O presidente do município, Hugo Cristóvão, voltou a assumir que o projecto leva muitas décadas de atraso e que tem sido feita pressão para o concluir. O líder da autarquia explicou que “os projectistas demoram a entregar projectos” e que terão existido “problemas no início, nomeadamente na validação por parte de quem tinha feito as escavações arqueológicas nos anos 80 do século passado”, estando neste momento também esse problema resolvido. Quanto à retirada dos maciços, o procedimento está feito, mas a retirada ainda não foi realizada, referiu.

Recorde-se que em reunião de câmara passada, explicou que o projecto foi dividido em duas fases para não se perder financiamento e que a segunda fase – a musealização – é a parte que dá problemas devido ao facto de quem fez a escavação nos anos 80 autointitular-se “como proprietário dos resultados dessa escavação”. A empreitada de construção do edifício para a musealização das ruínas do Fórum Romano custou cerca de 708 mil euros, mais 200 mil do preço base inicialmente previsto quando o projecto foi lançado, em 2021, tendo na altura um prazo de execução de um ano.