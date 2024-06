Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves vai ter mais duas distinções

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou por unanimidade a alteração ao regulamento do Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves. Segundo a vereadora Manuela Ralha, o novo documento resultou de diversas reuniões com os grupos de teatro amador do concelho e tem em conta as preocupações que foram levantadas pelos mesmos.

Com o intuito de projectar e de dar mais amplitude ao prémio foram introduzidos dois novos prémios: para o Melhor Texto Original, destinado a todos os textos dos espectáculos candidatos ao prémio; e o prémio Interpares, que será entregue a um dos cinco grupos presentes na segunda fase. Neste último caso com a particularidade de o júri ser composto por cinco elementos designados pelos grupos a concurso, um por grupo e o presidente do júri do prémio.

Neste novo modelo, o prémio de teatro realiza-se em duas fases, sendo a primeira de selecção, onde participam todos os grupos candidatos ao Laurel, e uma segunda fase em finalíssima com a participação de cinco grupos seleccionados pelo júri, na primeira fase. A segunda fase será apresentada numa mostra de teatro de amadores, a realizar num dos auditórios do concelho, dando assim as mesmas condições a todos os grupos candidatos ao prémio. A proposta de alteração ao regulamento vai ser submetida a votação na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira.