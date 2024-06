Obras junto à Casa das Coletividades de Alcanhões com apoio municipal

A requalificação do espaço exterior da Casa das Coletividades de Alcanhões vão contar com um apoio de 10.375 euros por parte da Câmara Municipal de Santarém

As obras de beneficiação do espaço exterior da Casa das Coletividades de Alcanhões vão contar com um apoio de 10.375 euros por parte da Câmara Municipal de Santarém, aprovado por unanimidade na última reunião do executivo. Segundo informação do município, este apoio permitiu que as obras fossem realizadas a tempo das comemorações da Festa do Vinho e da Vila de Alcanhões que se realizaram em Março.

A empreitada envolveu a regularização do terreno, com colocação de uma camada de tout-venant e aplicação de uma camada de betão reforçado com fibras, de forma a dotá-lo de uma certa elasticidade, para evitar a formação de fissuras à superfície, informa ainda a autarquia. Este apoio decorre do contrato interadministrativo específico de delegação de competências firmado entre o Município de Santarém e a Junta de Freguesia de Alcanhões, em 27 de Fevereiro.