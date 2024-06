Praia Fluvial do Alqueidão vai abrir este Verão

A Praia Fluvial do Alqueidão, situada na freguesia de Olalhas, Tomar, vai abrir a época balnear a 15 de Junho, segundo informou a vice-presidente da autarquia, Filipa Fernandes, na última sessão camarária. Tiago Carrão, vereador do PSD, questionou o executivo sobre a demora na concessão do espaço, temendo que o atraso pudesse impedir a abertura da praia neste Verão.

Filipa Fernandes explicou que que têm existido reuniões com o presidente da junta uma vez que parte do terreno não é propriedade do município. Nas reuniões realizadas ficou decidido que seria a junta a avançar com a concessão. Na reunião camarária ficou esclarecido também que a Câmara de Tomar já tem todas as licenças, inclusive da Agência Portuguesa do Ambiente, tendo apenas de garantir a segurança do espaço. A praia terá nadadores-salvadores desde o início da época balnear, existindo ou não concessão, garantiu a vice-presidente.

Recorde-se que o projecto para construir uma praia fluvial em Alqueidão venceu o Orçamento Participativo em 2016 e visava dotar de melhores condições e instalações de apoio uma zona balnear selvagem muito frequentada pela população, de forma a garantir mais segurança na sua utilização.