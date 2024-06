Marchas populares nos 75 anos dos Bombeiros de Almeirim

Evento integrado no aniversário da corporação tem entrada gratuita

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim promovem esta quinta-feira, 6 de Junho, um evento de marcas populares integrado nas comemorações dos 75 anos da corporação. O espectáculo decorre a partir das 20h30 no ringue junto ao pavilhão Alfredo Bento Calado e integra as marchas de Almeirim, de Fazendas de Almeirim e do Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL). O acesso é gratuito vai estar disponível um serviço de bar.