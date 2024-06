Menção especial em Cannes para filme com Isac Graça de Alverca

O filme “Bad for a Moment”, de Daniel Soares, que conta com a presença do actor ribatejano Isac Graça no elenco, venceu uma menção especial da competição oficial de curtas-metragens do 77º Festival de Cannes. Naquele que é considerado o mais importante festival de cinema do Mundo, Portugal fez história já que além da premiação de Daniel Soares, trouxe para casa o Troféu de Melhor Director, atribuído ao realizador Miguel Gomes, pelo filme Grand Tour, que estava na competição oficial de longas-metragens. Isac Graça, de Alverca, estreia este mês nas salas de cinema portuguesas no multi-premiado filme “Pedágio”, da brasileira Carolina Markowicz.