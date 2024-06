Reabilitação dos rios Alviela e Centeio com técnicas de engenharia natural

A Câmara de Santarém deu início à empreitada Alviela 7.7, que contempla trabalhos de reabilitação fluvial no rio Alviela e no rio Centeio, com recurso a técnicas de engenharia natural (TEN), divulgou a autarquia em comunicado. O município refere que a empreitada faz parte do projecto de reabilitação da rede hidrográfica do Alviela, no concelho de Santarém, e será realizada por uma extensão de 7km do rio e 700 metros do rio Centeio, na União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, na Freguesia de Pernes e na União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira.

Segundo a autarquia, esta reabilitação pretende “demonstrar os benefícios das soluções baseadas na natureza para as pessoas”, bem como promover a “desenvolvimento socioeconómico” dos territórios contemplados. A empreitada prevê também a construção de um trilho pedonal e ciclável entre Pernes e Vaqueiros para que “a população possa usufruir de um bem-comum que proporciona bem-estar e conhecimento”, lê-se no comunicado.