Arraial dos santos populares da Casa do Povo da Ereira

A Casa do Povo da Ereira celebra os santos populares no sábado, 29 de Junho.

A Casa do Povo da Ereira organiza o seu arraial para celebrar os santos populares no sábado, 29 de Junho, a partir das 17h30, com a participação especial das Marchas da Lapa. Há sardinhada e música ao vivo com o Duo Renascer, às 21h30.