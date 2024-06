Campinos e gado no centro de Santarém na manhã de sábado

O centro de Santarém vai receber na manhã de sábado, 8 de Junho, a partir das 11h00, o habitual desfile de campinos e de gado, que vão percorrer diversas artérias da cidade no dia em que é inaugurada mais uma edição da Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo. Em paralelo, vários pontos da cidade contarão com apontamentos musicais, de dança e de animação de rua a cargo do grupo de cavaquinhos da Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS), danças Sevilhanas, grupos EnXAmula-Gigantones e Dançarem, Conservatório de Música de Santarém, palhaços do VETO – Teatro Oficina, APPACDM, Sociedade Recreativa Operária, Rancho Folclórico de Vila Nova do Coito e Grupo Académico de Danças Ribatejanas.