Cartaxo convida para Um Copo de Vinho e… Baile Folk

A próxima iniciativa Um Copo de… realiza-se no Museu do Vinho do Cartaxo no sábado, 8 de Junho, e é de entrada gratuita.

Um baile folk é a proposta para a próxima iniciativa Um Copo de…, que integra o programa de eventos Cidade do Vinho 2024 no Cartaxo. Celina da Piedade e Ana Santos vão levar o seu baile folk ao Museu do Vinho do Cartaxo no sábado, 8 de Junho, às 21h30, estando o convite para dançar lançado a toda a população. Durante a tarde do mesmo dia, às 17h00, há uma oficina de danças tradicionais com a Associação Dançarém.