Festas do Foral, dos Toiros e do fandango regressam a Salvaterra de Magos

Salvaterra de Magos entra em festa esta sexta-feira, 7 de Junho, e só termina na segunda, 10 de Junho. O primeiro dia das Festas do Foral, dos Toiros e do fandango reserva um desfile das tochas de campinos e ranchos folclóricos com participação da Banda Filarmónica de Salvaterra de Magos, às 20h30, e espectáculos de folclore logo de seguida. A festa continua no palco praça com espectáculos musicais e DJ até depois das 03h00 da manhã.

No sábado decorre um desfile etnográfico de cavaleiros, campinos e cabrestos às 10h00 e uma homenagem a Tareka e António Fernandes às 10h30 no Cais da Vala. A animação à noite inicia com baile no palco arraial e às 23h00 realiza-se uma distribuição de sardinha assada pela avenida principal. Os The Pilinha tocam à 01h00 no palco praça e logo de seguida entra AfricanGroove. Domingo acontecem demonstrações de artes marciais e actuações de dança a partir das 17h30 no palco arraial e uma noite de fados às 21h00 no mesmo palco seguida de diversos espectáculos e DJ a partir das 02h30. No domingo, a tarde é para os restantes grupos de dança do concelho que não actuaram. Kássio, artista do concelho, sobe ao palco às 21h00 e à 01h00 encerram os festejos. O município apoiou a associação que organiza as festas com 8.500 euros, segundo protocolo aprovado em reunião de câmara.