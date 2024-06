Materiais Diversos e Câmara do Cartaxo suspendem parceria

A associação cultural Materiais Diversos anunciou que vai deixar de operar no Cartaxo após 11 anos de actividade “por falta de resposta” da câmara municipal sobre a continuidade da parceria entre ambas. Num comunicado, a associação refere que vai deixar de programar e desenvolver actividades junto da comunidade do Cartaxo “por falta de resposta da câmara municipal sobre a continuidade da parceria”. “Na expectativa de dar continuidade a uma colaboração com 11 anos, a Materiais Diversos contactou sucessivamente o executivo do Cartaxo (…) sem ter obtido resposta”, indicou a associação. A Materiais Diversos disse ainda que “nas várias tentativas” de contacto que fez com a câmara disponibilizou, “como habitualmente, toda a documentação de suporte (…) bem como uma visão estratégica para o biénio 2024/25”.

Entre 2013 e 2023, a Materiais Diversos e o município do Cartaxo desenvolveram uma série de actividades culturais, que culminaram na apresentação de mais de uma centena de espectáculos e um investimento de mais de 187 mil euros na região. Segundo o mesmo comunicado, o programa da Materiais Diversos no Cartaxo “privilegiou o desenvolvimento de públicos, investindo-se, sobretudo, em actividades para crianças e jovens, nomeadamente em escolas” e “contribuiu para a “activação de espaços convencionais e não convencionais, como o Centro Cultural e a Biblioteca Municipal do Cartaxo, a Galeria José Tagarro, o mercado municipal, edifícios abandonados, escolas, entre outros”.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, disse que se trata “apenas de uma pausa”. “Nós agradecemos muito à Materiais Diversos o seu contributo, mas nesta altura é tempo de repensar, não invalidando futuras parcerias. Trata-se de uma pausa, não temos nenhuma ruptura com a associação”, disse o autarca. João Heitor garantiu que tem havido diálogo entre o município e a organização, “provavelmente não ao nível que a Materiais Diversos gostaria”, disse o autarca. Para o presidente da autarquia a descontinuidade desta associação não “vai colocar em causa as actividades culturais no Cartaxo”, referindo que o município quer “direccionar as suas energias para outro tipo de acções culturais”.

A Materiais Diversos é uma associação cultural sem fins lucrativos, criada em 2003, com a missão de “promover a investigação e a criação artísticas, assim como sensibilizar diferentes públicos para as artes performativas, em especial a dança”.