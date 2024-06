Moitas Venda e Casais Robustos receberam “Alcanena Walking Festival”

Sexta edição do Alcanena Walking Festival decorreu de 24 a 26 de Maio, em Moitas Venda e Casais Robustos.

A sexta edição do Alcanena Walking Festival decorreu em Moitas Venda e Casais Robustos, entre os dias 24 e 26 de Maio. Além de caminhadas temáticas, o evento reuniu um conjunto de actividades nas quais os passeios na natureza se fundiram com experiências culturais, de bem-estar e para a família, complementadas por workshops comunitários e momentos de animação, dança e teatro.

O Alcanena Walking Festival é um festival itinerante que se desloca de localidade em localidade, pelo concelho de Alcanena, cuja programação tem a sua génese nas raízes singulares de cada uma das comunidades, no seu património, usos e costumes, tradições e gastronomia. Direccionado para todos, tem como objectivos a promoção do território, o conhecimento do património local, bem como a mobilização da comunidade e a estimulação da sua participação.