Quase 1500 crianças festejaram o seu dia no Complexo Aquático de Santarém

Mil quatrocentas e setenta e duas crianças de 18 escolas do concelho de Santarém participaram na manhã de 3 de Junho nas comemorações do Dia Mundial da Criança, que decorreram no Complexo Aquático Municipal. Uma jornada de diversão e convívio a que se associaram o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, o vice-presidente João Teixeira Leite e a vereadora Beatriz Martins.



Após a entrega das t-shirts e braçadeiras, as crianças deslocaram-se para as diversas piscinas e realizaram diversas actividades na água. Após o piquenique que serviu de almoço, houve nova ida às piscinas e regresso aos estabelecimentos de ensino. O Dia Mundial da Criança foi estabelecido oficialmente em 1950, com o objectivo de sensibilizar para os direitos das crianças e para a necessidade de promover uma melhoria das suas condições de vida, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento.

FOTOS – CM Santarém