Alcanena realiza terceira edição de Festival Literário

A terceira edição do Festival Literário de Alcanena (FALA), realiza-se entre os dias 13 a 16 de Junho. As várias actividades previstas decorrem em vários espaços municipais, nomeadamente, Biblioteca Municipal, Cine-Teatro São Pedro, jardim da Biblioteca, Jardim das Lagoas, Mercado Municipal, entre outros espaços da vila.

O FALA é um projecto cultural que pretende promover para a construção de públicos, hábitos culturais e a valorização da identidade cultural de território. O objectivo da iniciativa é envolver a comunidade, incentivando à sua participação, melhorar os hábitos de leitura, o interesse pelos livros e pelas bibliotecas e a ampliação do conhecimento sobre a literatura e artes performativas.

Feira do Livro, encontros de autores, teatro de rua, sessões de poesia, caminhadas literárias, clube de leitura, workshop de escrita criativa, exposições, teatro para bebes e animação musical são algumas das várias actividades já confirmadas para os três dias de evento.