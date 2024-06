Museu Sebastião Mateus Arenque recebe menção honrosa no Prémio Museu do Ano

O Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, em Azambuja, foi distinguido na sexta-feira, 31 de Maio, com uma menção honrosa no Prémio Museu do Ano 2024, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM). A distinção foi anunciada numa cerimónia realizada na Alfândega do Porto, que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O principal prémio foi entregue ao Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, que disputou a final com o museu de Azambuja, inaugurado em 2022 após profundas obras de remodelação e que tem como patrono o etnógrafo autodidacta Sebastião Mateus Arenque, já falecido. O presidente da APOM, o ribatejano João Neto, referiu na entrega da menção honrosa que este é “um museu que transmite a identidade de uma região”, um museu onde a alma e o património do Ribatejo estão bem representados sem que nenhuma área, cultural ou económica, tenha sido esquecida.

Em representação do município de Azambuja, o vice-presidente e vereador com o pelouro da Cultura, António José Matos, agradeceu a distinção e elogiou o trabalho feito por Sebastião Mateus Arenque, “um autodidacta, pessoa com sensibilidade extraordinária que percebeu que a memória tinha de ser preservada”. O Prémio Museu do Ano, que este ano recebeu 170 projectos candidatos, é uma das principais distinções atribuídas pela APOM, que distinguem, entre outras áreas, a melhor intervenção e restauro, melhor exposição, parceria, projecto internacional, colecção visitável, coleccionador e investigação. No ano passado o Prémio Museu do Ano foi entregue ao Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes.