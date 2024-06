Nuno Garcia Lopes apresenta “Corações de musgo” na Feira do Livro de Tomar

O novo livro de Nuno Garcia Lopes, “Corações de musgo”, vai ser apresentado no sábado, dia 8 de Junho, pelas 21h00, na Feira do Livro de Tomar. A obra, vencedora do II Prémio de Ecopoesia Ponte do Guadiana, aberto a poetas portugueses e espanhóis, foi publicada em Espanha, em edição bilingue, em Abril, sendo esta a primeira apresentação em Portugal, após a dupla sessão de lançamento nos dois lados da fronteira.

Também a capa tem como base uma imagem de um fotógrafo tomarense, José Ribeiro, um dos que por terras nabantinas melhor têm vindo a captar temas da natureza. O livro foi escrito entre os finais de 2018 e princípios de 2019. Alguns dos poemas escolhidos tinham sido escritos precisamente em Espanha, embora o texto, quer como um todo, quer individualmente, nunca se situe em nenhum lugar geograficamente cartografado, mas antes num espaço amplo e natural. A edição é da Associación Cultural Santiago Aguaded Landero.