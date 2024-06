Cancelados espectáculos nas Festas de Abrantes devido às condições meteorológicas

A Câmara Municipal de Abrantes decidiu cancelar, devido às condições atmosféricas, os espectáculos previstos para esta sexta-feira, dia 7 de Junho, no Palco Tasquinhas, no Jardim da República, e no Palco dos Nossos, na Praça Raimundo Soares. A actuação do grupo 100 Sentido Band foi reagendada para o dia 15 de Junho, no palco da Praça Barão da Batalha, e o espectáculo da Banda K Preta ficou marcado para o evento “Animação de Verão” a realizar nos meses de Julho e Agosto, cuja data será divulgada oportunamente.

O espectáculo de David Carreira mantém-se para esta sexta-feira, dia 7, no Palco Principal, na Esplanada 1º de Maio, pelas 22h30. As Tasquinhas estão em funcionamento no serviço de refeições e bebidas, no Jardim da República.