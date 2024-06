Artesanato e segurança para melhorar na próxima Feira de Maio em Azambuja

Com elogios à centralidade do evento, o vice-presidente António de Matos, do PS, sublinhou a necessidade de melhorias futuras, especialmente na área de artesanato. Já a vereadora Inês Louro, do partido Chega, não poupou nas críticas sobre a segurança rodoviária, enfatizando o perigo associado ao consumo gratuito de álcool durante o evento.