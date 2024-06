Casa do Povo de Arcena realiza 42º Festival de Folclore

A Casa do Povo de Arcena, em Alverca do Ribatejo, vai voltar a realizar, pela 42ª vez, o seu tradicional Festival de Folclore que terá lugar nas instalações do Museu Etnográfico da instituição. O festival está agendado para 15 de Junho às 21h30 e do programa constam a actuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena, o Grupo Típico de Ançã (Beira Litoral), Rancho Regional São Salvador da Folgosa (Douro Litoral), Rancho Folclórico de Vila Nova de Sande (Baixo Minho) e os ribatejanos Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Granho e Fontainhas.