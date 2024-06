"A Saudade Aperta" é o novo single da banda Quinta do Bill

"A Saudade Aperta" é o novo single da banda tomarense Quinta do Bill. Com letra de Tiago Nogueira, dos Quatro e Meia, e música de Carlos Moisés, a canção teve a produção de João André, bem presente na forma como conjuga os diversos universos em que a Quinta do Bill se revê na actualidade. Com mais de 30 datas já marcadas para o Verão, a banda tomarense prepara-se para abrir os braços, fazer-se à estrada e matar saudades com um público que com ela comunga um caminho de canções, festa, alegria e emoções muitas, num reencontro com as canções que a distinguem: “Os Filhos da Nação”, “Voa, voa”, “Se Te Amo”, “Srª Maria do Olival” ou “Menino”.

O novo single já está disponível em todas as plataformas digitais, com videoclip assinado pela produtora HomemBala, em estreia no canal oficial da Quinta do Bill.