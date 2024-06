Ucharia do Conde recebeu “Jantar Pessoano”

A iniciativa “Jantar Pessoano” teve lugar na Ucharia do Conde, na Vila Medieval de Ourém, numa organização conjunta do município e do Agrupamento de Escolas de Ourém. Inspirado nas múltiplas facetas de Fernando Pessoa, o jantar decorreu num ambiente meticulosamente decorado que evocava a atmosfera da primeira metade do século XX. O evento teve início com a interpretação de “Un Soir à Lima” de Félix Godefroid, pelo Professor Pedro Cruz ao piano. Esta peça, muito querida por Fernando Pessoa e tocada pela sua mãe, inspirou o poeta a escrever um poema homónimo, num momento cultural que deu o tom certo para o resto da noite.

Ao longo do jantar, o público assistiu à dramatização de excertos das obras do célebre poeta, interpretados pelos alunos Leonor Pereira e Paulo Marques, do Clube de Cultura e Artes da EBSO, que serviram como introdução a cada prato. A ementa do jantar, a cargo da “Casa do Castelo”, foi inspirada nas comidas favoritas de Fernando Pessoa. Pastéis e pataniscas de bacalhau, peixinhos da horta e arroz de grelos foram algumas das iguarias servidas, proporcionando aos presentes uma experiência autêntica e íntima dos gostos pessoais do poeta.

O Agrupamento de Escolas de Ourém possui desde Abril de 2023 a “Sala Fernando Pessoa”, um espaço criado a partir da doação do espólio pessoal do professor Henrique Sousa à escola. Esta sala, dedicada ao estudo e preservação da obra de Pessoa, foi um dos factores que impulsionou a parceria para a realização do jantar temático.