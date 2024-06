Festival do Marisco de Azóia de Cima a meio de Julho

A próxima edição do Festival do Marisco de Azoia de Cima vai decorrer de 12 a 14 de Julho. A União de Freguesias de Azoia de Cima e de Tremês vai contar com um apoio financeiro de 5 mil euros por parte da Câmara de Santarém, para ajudar a custear as despesas com a organização do evento.



A iniciativa visa promover a riqueza cultural e gastronómica da União de Freguesias de Azoia de Cima e de Tremês, para além de promover produtos da região, tais como o vinho e os doces. Envolve a comunidade local e prevê apresentações de música ao vivo, espectáculos actividades culturais e exposições. Os visitantes podem saborear pratos de marisco confeccionados por chefs locais, destaca o município.