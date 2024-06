Vai respirar-se cultura com programa diferenciado em Torres Novas, Golegã e Vila Nova da Barquinha

Os concelhos de Vila Nova da Barquinha, Torres Novas e Golegã vão acolher até Dezembro deste ano dezenas de iniciativas culturais sob o lema "Liberdade", no âmbito do VOLver, programa cultural em rede que junta os três municípios. A programação inclui um vasto programa de música, cinema, exposições, conferências e teatro, assim como a possibilidade de visitar os locais e os espaços diversificados que os identificam, sendo a cultura apresentada pela organização como veículo de “promoção da aproximação e diálogo entre os povos”, e a ”Liberdade” o mote para a terceira edição da iniciativa.

O programa, que se iniciou em Torres Novas com uma “conversa aberta” sobre a guerra colonial e com o concerto "In Memoriam", na Golegã e em Vila Nova da Barquinha, pelo Coro de Câmara da Associação Cultural Cantar Nosso, leva a 15 de Junho, à Golegã, um Festival de Folclore com grupos da região e do país, dia em que será apresentada, nos três municípios, a performance “Uma praça de gente a arder”. Ainda em Junho, o VOLver leva teatro de marionetas aos três municípios, iniciando o mês de Julhocom um concerto de "Tributo a Carlos Paião", em Vila Nova da Barquinha, pela Associação Concórdia Música.

Nos restantes meses há espectáculos da Banda Sinfónica da GNR, a actuação do músico Ruben Portinha, um "Arraial Cultural" pelo Rancho dos Campinos d'Azinhaga, entre muitos outras iniciativas. O programa encerra Novembro com a palestra "Liberdade, desafios contemporâneos da democracia", em Torres Novas, no dia 21, culminando o VOLver 2024 com uma mesa-redonda, a 14 de Dezembro, em Vila Nova da Barquinha, com debate aberto à população para avaliar e reflectir sobre o projecto e recolha de contributos para novos ciclos de programação conjunta.