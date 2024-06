Numa homenagem aos 105 anos da Associação Filarmónica União Lapense, a banda leva um concerto ao Centro Cultural do Cartaxo no sábado, 15 de Junho, às 21h00.

Filarmónica da Lapa dá concerto no Centro Cultural do Cartaxo

O Centro Cultural do Cartaxo vai receber o espectáculo da Associação Filarmónica União Lapense (AFUL), da Lapa, concelho do Cartaxo, no sábado, 15 de Junho, às 21h00. O concerto integra um conjunto de iniciativas promovidas pela câmara municipal no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. A entrada é livre, mas sujeita a reserva na sede da AFUL ou bilheteira do Centro Cultural.

“Numa homenagem aos 105 anos de história da AFUL, olhamos para o passado do fado ao festival da canção, do cinema à televisão, festejamos temas no presente e com a audição da nossa escola de música vislumbramos o futuro”, revela a AFUL. Os convidados especiais são Rúben Chama (tenor), Ruth Chama (violinista), Célia Rodrigues (fadista) e Ana Margarida Cruz (soprano).