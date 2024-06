Programa de férias de Verão do Cartaxo com inscrições abertas

A Câmara do Cartaxo vai abrir inscrições para quatro semanas de férias desportivas e culturais que acontecem de 1 a 26 de Julho, destinadas a crianças dos seis aos 12 anos. As inscrições estão agendadas para quarta e quinta-feira, 12 e 13 de Junho, e podem ser efectuadas online no site da câmara a partir das 09h00 de 12 de Junho ou presencialmente na Casa da Juventude, na Quinta das Pratas, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 nos dois dias.

As actividades realizam-se de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h30. O valor do almoço e do seguro estão incluídos na inscrição que será de 32,96 euros por semana mais IVA. Piscina, praia, oficina de música, jogos tradicionais e passeios culturais integram o plano de actividades. As inscrições estão sujeitas a um limite de 50 crianças por semana e são consideradas após confirmação de pagamento, podendo ser reabertas caso permaneçam vagas por preencher em cada uma das semanas. A primeira semana de férias é de 1 a 5 de Julho, a segunda de 8 a 12 de Julho, a terceira de 15 a 19 de Julho e a quarta de 22 a 26 de Julho.