Restaurantes de Torres Novas voltam a receber Mostra de Sabores e Produtos do Território

A Câmara Municipal de Torres Novas, em colaboração com 27 restaurantes do concelho, promove de 21 a 30 de Junho, a terceira Mostra de Sabores e Produtos do Território. Durante o evento servem-se à mesa dos restaurantes aderentes diversas especialidades e produtos típicos da gastronomia torrejana. As especialidades gastronómicas disponíveis vão desde as costeletinhas de borrego com arroz de frutos secos, à enguia frita ou grelhada, sem esquecer a doçaria à base de produtos tradicionais da região.

Dado o valor e a notoriedade intrínsecos à preservação e à promoção do potencial gastronómico do concelho de Torres Novas, bem como o importante contributo para a dinamização do sector da restauração e dos produtores do território e também do comércio local, a realização da mostra visa sublinhar a importância de um conjunto de produtos e sabores do território predominantes e simultaneamente diferenciadores no concelho de Torres Novas, refere a autarquia em comunicado.