Gastronomia de Azambuja promovida na Feira Nacional da Agricultura

Azambuja volta a marcar presença na Feira Nacional de Agricultura/ Feira do Ribatejo, com um dia dedicado ao concelho, a 16 de Junho, último dia do certame, no stand da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. A presença de Azambuja no evento nacional vai ser dinamizada por vários representantes da sua gastronomia e alguns dos mais reconhecidos vinhos.

Entre as 11h00 e as 19h00, os visitantes poderão degustar doces e salgados do concelho, como bolachas e biscoitos Guezzo Gormet, de Tagarro; Queijadinhas de Azambuja da Pastelaria Favorita, de Azambuja; bolos de casamento de Lúcia Soares, de Vale do Paraíso; doçaria variada da Tradifana, de Aveiras de Cima; mel e azeite do Casal da Fonte de Vale do Paraíso; e ainda Queijo Chèvre da Granja dos Moinhos na Maçussa. Não faltarão, igualmente, os vinhos vencedores do 41º Concurso de Vinhos do Concelho de Azambuja (colheita de 2023). A partir das 12h30, haverá um momento "aprender e provar" dedicado ao Torricado, onde os visitantes poderão experienciar a preparação do típico torricado com bacalhau, pelo chef Luís Calixto, e aproveitar para degustar uma harmonização de torricado com o vinho branco Chão de Urze do Estabelecimento Prisional de Alcoentre. Pelas 13h30, o tempo é dedicado às novidades do concelho, com a prova de toiras, e pelas 15h30 a prova dos zambujitos.

Para além destas degustações, pelas 14h30 é hora de aprender um instrumento típico do Ribatejo com uma oficina dedicada à cana rachada.