Jovens revelam cartaz da Festa da Amizade na Várzea Fresca

Julho é mês de festa na Várzea Fresca, concelho de Salvaterra de Magos. A jovem comissão já revelou o cartaz da 29ª Festa da Amizade que acontece nos dias 5, 6 e 7 de Julho. A abertura oficial será às 20h00 de sexta-feira, 5 de Julho, e logo de seguida abrem as tasquinhas e quermesse. Rosinha actua às 23h30 e há baile com Nelson Teles à 01h30. No âmbito religioso, às 21h00 realiza-se missa na igreja da Várzea Fresca, seguida uma hora depois de procissão de velas em honra do Imaculado Coração de Maria.

No sábado as tasquinhas e quermesse abrem às 18h00. Às 20h00 actua O Batuque e o Clube Associativo Desportivo de Coruche em dança e o grupo AJ Dance Crew às 21h00. Às 22h00 actua Nelo Ferreira e às 23h30 há sardinha assada. A noite termina com um baile com António Silva e Célia. O domingo começa com um convívio de pesca com encontro no recinto das festas, às 07h15, e as tasquinhas e quermesse abrem às 12h00. Às 20h00 realiza-se a actuação do rancho da Erra, de Coruche, às 21h30 do rancho “As Janeiras”, de Glória do Ribatejo, e a festa termina às 00h00 com baile com Musical Dento.