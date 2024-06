Mostra de novo circo leva artistas a Ourém e Fátima

Artistas da Alemanha, Espanha e Portugal participam na III Mostra Internacional de Circo Contemporâneo, que acontece entre 5 e 7 de Julho em Ourém e Fátima. Pela primeira vez, o evento chega a Fátima, onde acontece um dos espectáculos programados pelo Teatro Municipal de Ourém (TMO) para esta edição, numa aposta de divulgação do novo circo enquanto actividade cultural contemporânea, capaz de atrair novos públicos para a arte, explicou a organização em comunicado.

Segundo o TMO, a Mostra Internacional pretende promover “o circo contemporâneo como ferramenta ideal para contar histórias abrangentes e imersivas”, oferecendo seis espectáculos de acesso gratuito e dirigidos a todas as idades. Presentes na oferta regular desde a reabertura da sala há três anos, “as artes de rua e o circo contemporâneo ocuparam um espaço no TMO não apenas de fruição, mas enquanto linguagem artística e meio de sensibilização de novos públicos”.

A programação decorre integralmente em espaço público, assumindo a organização a rua como um local privilegiado para o público experienciar outros lugares de fruição artística não convencionais. A mostra começa na manhã de 5 de Julho com “Back2Classics”, da companhia espanhola Planeta Trampolí, no anfiteatro exterior do TMO. Ao final da tarde, Mr. Banana, da Alemanha, leva “Mr. Banana Show” à praça Luís Kondor, em Fátima, espectáculo que é apresentado à entrada do TMO à noite.

A 6 de Julho, a Cia Oliveira & Bachtler, de Portugal, mostra em Ourém “Logos”, em que se projectam para o espaço cénico “temáticas singulares aos indivíduos da comunidade”. À noite, também na rua do teatro de Ourém, a Cia D’Es Tro, de Espanha, faz girar no mesmo espaço “Poi”, um exercício contemporâneo que explora o pião e as raízes da cultura mediterrânica. A fechar a terceira edição da mostra, a Cia Manolo Alcántara, de Espanha, leva ao anfiteatro exterior a instalação-performance “Maña”, sobre a arte de construir arcos.