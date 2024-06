Tomar recebe mais uma edição da Fábrica das Artes com várias novidades

A quarta edição da “Fábrica das Artes | Tomar”, projecto gerido e promovido pelo município e que aposta na valorização da identidade do território, tendo como força motriz a criatividade e a inovação, vai ser inaugurada no próximo dia 15 de Junho. O evento terá lugar no edifício da Moagem “A Portuguesa”, inserido no limite sul do Complexo Cultural da Levada e, além da visita aos diferentes ateliers patentes nos cinco pisos, contará com uma exposição de pintura promovida por artistas estrangeiros a residir no concelho. Nota ainda para a apresentação da “Zin da Fábrica”, jornal que pretende divulgar mensalmente actividades, missão e objectivos do projecto.

Implementada a 16 de Junho de 2021, com a instalação de oficinas de artes tradicionais ligadas à Festa dos Tabuleiros e com ateliers criativos, a “Fábrica das Artes | Tomar” propõe-se, nesta quarta-edição, a abraçar um conceito mais amplo, estruturado em rede, que estimule e potencie o desenvolvimento cultural e artístico da comunidade. Nesse sentido, o município convidou a associarem-se ao projecto as entidades e estruturas oficinais dispersas pelo território, com diferentes habilidades e experiências no domínio das indústrias criativas.

Através desta abordagem descentralizadora, que se iniciou com a publicação das normas que democratizam o acesso dos agentes artísticos ao edifício da Moagem “A Portuguesa”, a autarquia procura reforçar o papel de mediação cultural e coesão territorial ao disponibilizar um conjunto de ofertas artísticas e culturais diferenciadoras, quer aos residentes, quer aos visitantes.