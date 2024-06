Festival leva música erudita a Tomar, Ferreira do Zêzere e Ourém

O festival de música erudita ZêzereArts regressa de 15 a 28 de Julho, fundindo pedagogia, música e património, com cursos para músicos e oferta de concertos, recitais e espectáculos de ópera em “lugares emblemáticos” de quatro concelhos. Decorrendo em espaços como o Convento de Cristo, em Tomar, o Mosteiro da Batalha, a vila histórica de Dornes, em Ferreira do Zêzere, ou o Castelo de Ourém, o director artístico do ZêzereArts, o maestro irlandês Brian MacKay, destacou como pontos altos da edição deste ano a homenagem ao compositor e maestro Ivan Moody, recentemente falecido, e os concertos no âmbito do centenário de José Manuel Joly Braga Santos, um dos mais proeminentes compositores e maestros portugueses. “Este ano tenho de destacar a homenagem ao compositor Ivan Moody como um momento muito importante, uma vez que estava convidado para ser o compositor-residente e que, infelizmente, no início deste ano, morreu”, disse MacKay à Lusa, tendo indicado a realização de “um concerto e uma conferência em celebração da vida e obra” do músico, maestro e musicólogo britânico.

O festival, que tem marcado a agenda cultural de Verão na região há 14 anos, foi criado em 2011 por Brian MacKay, em Ferreira do Zêzere, focado na formação de estudantes de música, jovens músicos e amadores, tendo indo progressivamente alargando a sua área de intervenção, juntando o património e a música erudita. A programação do Zêzerearts já foi apresentada na Igreja da Misericórdia, em Tomar, e engloba concertos corais, orquestrais e recitais de entrada livre. A presença de jovens músicos talentosos está também um destaque, especialmente na Orquestra Sinfónica Jovem, que se apresenta no Teatro Municipal de Ourém no dia 21 de Julho. Mantendo e reforçando a sua matriz simultaneamente formativa e performativa, a programação do festival inclui uma variedade de eventos, como masterclasses, cursos intensivos, cujas inscrições podem ser feitas online, e concertos de música de câmara, além dos corais e sinfónicos.

O Festival ZêzereArts acontece de 15 a 28 de Julho, é organizado pela Musicamera Produções e conta com o apoio dos municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere, Batalha e Ourém, Direção Geral das Artes e Antena 2.