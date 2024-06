Ateneu Artístico Cartaxense organiza sarau de ginástica

O sarau gímnico do Ateneu Artístico Cartaxense está programado para sábado, 15 de Junho, às 17h00, na praça de touros do Cartaxo.

O Ateneu Artístico Cartaxense, do Cartaxo, vai levar à praça de touros do Cartaxo os seus atletas de ginástica para um espectáculo de acrobacias ao ar-livre. O evento realiza-se sábado, 15 de Junho, com o tema “O circo” e será uma oportunidade para ficar a conhecer os campeões nacionais da modalidade. O sarau começa às 17h00 e os bilhetes estão à venda no Ateneu e no próprio dia na praça de touros.