Festival do Caracol em Alcanena com adesão acima das expectativas

O 14º Festival Gastronómico do Caracol de Alcanena, que decorreu entre os dias 30 de Maio e 2 de Junho, no Pavilhão Multiusos de Alcanena, contou com a organização da associação Juventude Amizade Convívio (JAC), numa edição que ficou marcada pela inovação e pela forte adesão, muito acima das expectativas. João Inácio, vice-presidente da colectividade, diz que o sucesso do festival depende sempre da “qualidade cada vez mais elevada na confecção da ementa e da simpatia e convivência dos envolvidos”.

A Juventude Amizade Convívio, que tem mais de meio século de existência, promoveu este ano um certame com artesanato local, demonstração de vidro, insufláveis para os mais pequenos e animação musical. Com o objectivo de retornar aos tempos antigos de colectividade, e mantê-la bem representada no concelho, a Juventude Amizade Convívio tem conseguido dinamizar várias iniciativas onde promovem o contacto entre atletas, sócios e população em geral. O Festival do Caracol é um bom exemplo de como o trabalho em equipa é importante para o futuro da colectividade; os fornecedores são quase todos escolhidos a dedo e vêm de localidades próximas, como é o caso de Casével, onde o caracol é ainda apanhado como antigamente.

Embora nenhum dos elementos da organização faça da cozinha a sua profissão, António Machado e Rui Fatério têm as competências suficientes para confeccionar a iguaria de uma forma a que ninguém fica indiferente. Com a ajuda de voluntários, conseguiram vender mais de 150 quilos de caracóis no primeiro dia do festival, dia em que O MIRANTE marcou presença na iniciativa. No menu estava a nova Pizza de Caracol, a Paella de Caracol, Patanisca de Caracol, Feijoada de Caracol, entre muitos outros pratos que fizeram as delícias de centenas de pessoas ao longo de quatro dias.