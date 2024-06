Cinco toneladas de sardinha e animação garantida na Festa da Amizade em Benavente

São cinco mil quilos de sardinha que vão ser assadas em 50 fogareiros nas ruas de Benavente durante a Festa da Amizade – Sardinha Assada, que se realiza de 27 a 29 de Junho.

Às cinco toneladas de sardinha juntam-se 10 mil unidades de pão e 5 mil litros de vinho, naquela que é considerada a maior distribuição gratuita do país. A festa, que conta com 54 anos de história, tem asseguradas largadas de toiros todos os dias, sendo a entrada do toiro pela vila no sábado, acompanhado por campinos, cavaleiros amadores e marialvas, um dos pontos altos da festa.

Num percurso de aproximadamente um quilómetro, em plena Estrada Nacional 118, cabe à mestria dos campinos conduzir o toiro pelo asfalto e fazê-lo entrar na manga das largadas.

Na 54.ª edição da Festa da Amizade – Sardinha Assada de Benavente, de cariz popular, a música também não vai faltar e para isso existem quatro palcos, o principal junto à praça de táxis, o palco cultura, o palco município e o palco jovem.