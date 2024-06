Coro Polifónico de Alpiarça gosta de projectos ousados

Foi no Coro Polifónico de Alpiarça que Hélia Bernardes, 68 anos, professora de primeiro ciclo reformada, encontrou conforto para superar adversidades. Cantar tranquilizou-a num dos momentos mais difíceis da sua vida: passar pela morte de um ex-aluno num acidente de viação. “Podemos vir cheios de problemas ou tristeza e isto limpa-nos a cabeça”, diz. Está no grupo desde a sua fundação há 31 anos e já não se imagina sem o coro. As duas filhas ainda por lá passaram e uma é professora de música. Hélia Bernardes admira o facto de o maestro Miguel Galhofo não querer que ninguém se destaque e o respeito que existe entre os membros, porque “todos têm de se ouvir”.

“O que nos satisfaz é conseguirmos transmitir a mensagem e o público emocionar-se”, acrescenta a presidente do coro, Ana Vinagre, bancária reformada, que integra o Orfeão de Almeirim, toca cavaquinho e anda a aprender bandolim. A dirigente, que se iniciou no canto em karaokes, realça o trabalho de casa através dos ficheiros áudio disponibilizados pelo maestro e gostava de ver maior presença de autarcas nos concertos.

Ana Vinagre, 59 anos, explica que é necessário criarem projectos ousados para terem o apoio do município, como “Fado a vozes”, em parceria com o Grupo Coral de Tancos, em que o fado e a música polifónica se fundem. A média de idades é elevada e torna-se difícil participar em festas e outros eventos para angariar receitas porque faltam jovens. “Alpiarça é um concelho mais virado para o desporto. Na escola não estão habituados a cantar”, argumenta.

As ‘loucuras’ do maestro

Há 15 anos que o maestro Miguel Galhofo, da Carregueira, no concelho da Chamusca, dirige o Coro Polifónico de Alpiarça, da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro. Um grupo de 25 elementos que abraça as suas ‘loucuras’ e chega a cantar em várias línguas. Ana Vinagre, 59 anos, revela a O MIRANTE que para algumas pessoas de idade que vivem sozinhas o ensaio, às terças-feiras, é a única forma de saírem de casa e conviverem.

Miguel Galhofo, também maestro e director artístico do Coro de Câmara e do Coro Polifónico “Cantar Nosso” da Golegã, e maestro adjunto do Coral Concórdia do Entroncamento, afirma que “a música não é o objectivo, é a ferramenta que utilizamos para nos sentirmos bem”. Diz que apesar de muitos dos elementos não saberem música nunca iria desistir deles. “É um grupo muito resiliente e que gosta do que faz”, acrescenta. Começou como ensaiador de naipe, com o maestro José Dias, e já produziu e dirigiu obras como “Gloria”, de Vivaldi, e “Missa Brevis”, de Jacob de Haan. Além de música tradicional portuguesa, o maestro desafia a cantar em inglês, com os coristas a ajudarem-se uns aos outros escrevendo em português como se pronunciam as palavras; e o alemão será o próximo desafio. O maestro pretende participar com o coro de Alpiarça, assim que haja verba, num festival de coros em Marraquexe.

Natural de Lisboa, Miguel Galhofo concorreu à sétima Gala Internacional dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz e foi na Associação “Cantar Nosso” que iniciou os seus estudos musicais. Licenciado em Música na Comunidade, é animador nos lares e centros de dia do concelho da Chamusca e trabalha com as universidades seniores. “Com muito esforço” consegue viver da música.